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20:11, 25 октября 2017 249
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Губернаторам предложили пройти тренинг по выживанию на МРОТ

Губернаторам предложили пройти тренинг по выживанию на МРОТ

Председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков предложил будущим губернаторам проходить курсы выживания на МРОТ. Об этом в среду, 25 октября, сообщает «РИА Новости».

Шмаков считает, что его инициатива позволит главам регионов понять важность повышения оплаты труда. Он отметил, что такие тренинги должны длится минимум месяц, а лучше — два.

«Когда они станут губернаторами, тогда они буду больше прислушиваться к предложениям профсоюзов о том, какой должен быть МРОТ в данном регионе, а дальше из этого будет состоять МРОТ общероссийский», — сказал Шмаков.

Профсоюзный лидер добавил, что сейчас в стране очень низкий размер оплаты труда. Кроме того, он выступил за внедрение ежегодной индексации зарплат.


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