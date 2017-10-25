Губернаторам предложили пройти тренинг по выживанию на МРОТ

Председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков предложил будущим губернаторам проходить курсы выживания на МРОТ. Об этом в среду, 25 октября, сообщает «
Шмаков считает, что его инициатива позволит главам регионов понять важность повышения оплаты труда. Он отметил, что такие тренинги должны длится минимум месяц, а лучше — два.
«Когда они станут губернаторами, тогда они буду больше прислушиваться к предложениям профсоюзов о том, какой должен быть МРОТ в данном регионе, а дальше из этого будет состоять МРОТ общероссийский», — сказал Шмаков.
Профсоюзный лидер добавил, что сейчас в стране очень низкий размер оплаты труда. Кроме того, он выступил за внедрение ежегодной индексации зарплат.