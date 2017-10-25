Эксперты назвали лучшие горнолыжные курорты России. Рейтинг составило аналитическое агентство «
Четыре миллиона человек в России катаются на горных лыжах и сноуборде на 300 российских курортах и комплексах. Это число ежегодно растет на 15%.
В десятку самых популярных комплексов России для зимнего отдыха вошли Шерегеш в Кемеровской области, «Роза Хутор» и «Горки Город» в Сочи, «Сорочаны» Московской области, Домбай в Карачаево-Черкесской республике, «Игора» Ленинградской области, «Бобровый лог» в Красноярске, «Эльбрус» Кабардино-Балкарии, «Солнечная долина» Челябинской области и «Свияжские холмы» в Татарстане.