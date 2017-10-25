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20:56, 25 октября 2017 229
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Директор «Эха Москвы» рассказал о состоянии ведущей Фельгенгауэр

Директор «Эха Москвы» рассказал о состоянии ведущей Фельгенгауэр

Директор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о состоянии ведущей Татьяны Фельгенгауэр, которую госпитализировали после нападения. По словам мужчины, журналистка «держится отлично» и настроена «позитивно», передает «РИА Новости».

«Получил свежий апдейт по самочувствию Тани: насколько это возможно в такой ситуации — хорошо. Дышит самостоятельно, бодра, весела, с порозовевшими щеками, прекрасно осознает ситуацию и отлично знает, что произошло. Перед операцией сказала врачам: „Я и не думала, что на меня когда-нибудь нападет маньяк на рабочем месте“. Врачи ее хвалят. Говорят, на все реагирует правильно и держится отлично. С позитивным настроем», — сообщил Венедиктов.

В понедельник, 23 октября, гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Суд арестовал подозреваемого. Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Мужчина утверждает, что журналистка его «преследовала два месяца» через «телепатический контакт». Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

По данным коллег, к Фельгенгауэр по-прежнему не пускают посетителей.

Кадр из YouTube-трансляции «Эха Москвы»


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