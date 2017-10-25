Директор «Эха Москвы» рассказал о состоянии ведущей Фельгенгауэр

Директор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о состоянии ведущей Татьяны Фельгенгауэр, которую госпитализировали после нападения. По словам мужчины, журналистка «держится отлично» и настроена «позитивно», передает «
«Получил свежий апдейт по самочувствию Тани: насколько это возможно в такой ситуации — хорошо. Дышит самостоятельно, бодра, весела, с порозовевшими щеками, прекрасно осознает ситуацию и отлично знает, что произошло. Перед операцией сказала врачам: „Я и не думала, что на меня когда-нибудь нападет маньяк на рабочем месте“. Врачи ее хвалят. Говорят, на все реагирует правильно и держится отлично. С позитивным настроем», — сообщил Венедиктов.
В понедельник, 23 октября, гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию и
По данным коллег, к Фельгенгауэр по-прежнему не пускают посетителей.
Кадр из YouTube-трансляции «Эха Москвы»