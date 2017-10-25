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14:54, 25 октября 2017 317
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Британец пролетел над Африкой на сотне воздушных шаров

Британец пролетел над Африкой на сотне воздушных шаров

Британец Том Морган пролетел над Африкой на складном кресле, к которому привзял сотню воздушных шаров с гелием. До этого он несколько раз пытался подняться в воздух, но ему помешали непогода и лопающиеся шарики, передает «Лента.ру».

У южноафриканского Йоханнесбурга 38-летний мужчина смог воплотить свою задумку. Во время полета он поднялся на высоту 2,4 тысячи метров.

Отмечается, что по достижении инверсионного слоя в атмосфере скорость подъема стала быстро расти.

«Мне пришлось сохранять хладнокровие и постепенно отрезать шары», — рассказал британец.

По словам Моргана, он хотел бы устраивать в Африке гонки на воздушных шариках.

«Нам, правда, придется избегать областей, где много колючих кустов», — пошутил он.


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