Британец пролетел над Африкой на сотне воздушных шаров

Британец Том Морган пролетел над Африкой на складном кресле, к которому привзял сотню воздушных шаров с гелием. До этого он несколько раз пытался подняться в воздух, но ему помешали непогода и лопающиеся шарики, передает «
У южноафриканского Йоханнесбурга 38-летний мужчина смог воплотить свою задумку. Во время полета он поднялся на высоту 2,4 тысячи метров.
Отмечается, что по достижении инверсионного слоя в атмосфере скорость подъема стала быстро расти.
«Мне пришлось сохранять хладнокровие и постепенно отрезать шары», — рассказал британец.
По словам Моргана, он хотел бы устраивать в Африке гонки на воздушных шариках.
«Нам, правда, придется избегать областей, где много колючих кустов», — пошутил он.