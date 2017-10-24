Российский военный убил сослуживца и покончил с собой

Российский военнослужащий случайно убил из автомата сослуживца и покончил с собой. Это произошло в понедельник, 23 октября, на полигоне Алагяз в Республике Армения, передает «
«При сдаче оружия после проведения занятий военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работает комиссия Южного военного округа.