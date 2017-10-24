Ученые спрогнозировали магнитную бурю с 24 по 27 октября

Ученые сообщили о магнитной буре с 24 по 27 октября. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Следующая буря ожидается 6-7 ноября. Отмечается, что она будет сильнее из-за «более высокой плотности соответствующего потока ветра».

Специалисты отметили, что Земле придется жить в ритме магнитных бурь, которые будут повторяться каждые две недели.

«Первый поток, несколько более плотный, прошелся по Земле около недели назад, с 11 по 15 октября, вызвав почти пятидневные геомагнитные возмущения, после чего обогнал нашу планету и пошел на следующий 27-дневный оборот. Второй, более слабый поток, напротив, догоняет сейчас Землю и, как уже говорилось, должен пройти мимо нас в начале следующей недели — более точно с 24 по 27 октября. Затем, 6-7 ноября к Земле вновь вернется первый поток, совершивший 27-дневное путешествие вокруг Солнца, после чего снова первый и так далее. Пока конфигурация солнечного ветра принципиально не изменится, Земле придется жить в ритме магнитных бурь, повторяющихся каждые две недели», — отметили ученые.

По словам специалистов, в свое следующее, «финальное» состояние Солнце должно перейти к середине следующего года, «когда с его поверхности исчезнут последние активные области и пятна, а вместе с ними и потоки плотного солнечного ветра — последние источники геомагнитных возмущений». В этот момент будет достигнут минимум солнечного цикла, что бывает раз в 11 лет.