Стюардесса выпала из самолета во время взлета

Стюардесса авиакомпании China Eastern Airlines выпала из самолета во время взлета. Об этом со ссылкой на китайские СМИ передает
Инцидент произошел в аэропорте города Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге страны. Сообщается, что женщина пыталась закрыть дверь самолета и упала с высоты почти трех метров. Ее обнаружили техники, готовившие борт к вылету.
Пострадавшую госпитализировали с переломами и ушибами.
«Лайнер, который должен был совершить внутренний рейс, вылетел лишь после почти двухчасовой задержки. Более точные причины инцидента на данный момент остаются неизвестными», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что закрывать двери самолета должны два бортпроводника.
Фото sina.com