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18:58, 24 октября 2017 419
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Стюардесса выпала из самолета во время взлета

Стюардесса выпала из самолета во время взлета

Стюардесса авиакомпании China Eastern Airlines выпала из самолета во время взлета. Об этом со ссылкой на китайские СМИ передает ТАСС.

Инцидент произошел в аэропорте города Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге страны. Сообщается, что женщина пыталась закрыть дверь самолета и упала с высоты почти трех метров. Ее обнаружили техники, готовившие борт к вылету.

Пострадавшую госпитализировали с переломами и ушибами.

«Лайнер, который должен был совершить внутренний рейс, вылетел лишь после почти двухчасовой задержки. Более точные причины инцидента на данный момент остаются неизвестными», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что закрывать двери самолета должны два бортпроводника.

Фото sina.com


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