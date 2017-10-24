Потап и Настя поставили свой дуэт «на паузу». Видео

Российские поп-исполнители Потап и Настя заявили, что решили поставить свой дуэт «на паузу». Об этом они сообщили в обращении к поклонникам, опубликованном на YouTube.
При этом артисты отметили, что сами не знают, сколько продлится этот перерыв. «Но следите за новостями, мы приготовили для вас кое-что интересное», — добавил Потап.
Музыканты подчеркнули, что оставили поклонника большое наследие: «Мы выпустили пять номерных альбомов, в каждом минимум по 15 треков. Шестой альбом — это лаф-альбом, мы сняли концерт к десятилетию Потапа и Насти. Все это можно найти в YouTube, как и наши 29 клипов, которые мы сняли за одиннадцать с половиной лет».
Участники дуэта также поблагодарили друг друга за сотрудничество.