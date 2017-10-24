Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:51, 24 октября 2017 35
 0    0

Потап и Настя поставили свой дуэт «на паузу». Видео

Потап и Настя поставили свой дуэт «на паузу». Видео

Российские поп-исполнители Потап и Настя заявили, что решили поставить свой дуэт «на паузу». Об этом они сообщили в обращении к поклонникам, опубликованном на YouTube.

При этом артисты отметили, что сами не знают, сколько продлится этот перерыв. «Но следите за новостями, мы приготовили для вас кое-что интересное», — добавил Потап.

Музыканты подчеркнули, что оставили поклонника большое наследие: «Мы выпустили пять номерных альбомов, в каждом минимум по 15 треков. Шестой альбом — это лаф-альбом, мы сняли концерт к десятилетию Потапа и Насти. Все это можно найти в YouTube, как и наши 29 клипов, которые мы сняли за одиннадцать с половиной лет».

Участники дуэта также поблагодарили друг друга за сотрудничество.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Жизнь звезд»
21:51, 24 октября 2017
Потап и Настя поставили свой дуэт «на паузу». Видео
22:14, 19 октября 2017
У актера Владимира Этуша похитили почти 30 миллионов 1
9:47, 17 октября 2017
Олег Газманов попал в аварию под Пермью
10:09, 16 октября 2017
В США прошел рэп-баттл Оксимирона и Dizaster
8:55, 12 октября 2017
Андрей Малахов основал свою телекомпанию
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Прошел год. Как живет 1-й Осенний переулок после взрыва

Прошел год. Как живет 1-й Осенний переулок после взрыва

«Невозможно постоянно этим жить, но пока мы вздрагиваем при громких звуках, например, когда свадьбы запускают фейерверки».

Популярное
Комментируемое
Новое
21:50, 23 октября 2017 22 492
В центре Рязани перевернулась маршрутка с пассажирами
13:34, 14 октября 2017 20 693
В аварии на улице Фирсова пострадал ребенок. Фото
16:45, 14 октября 2017 18 336
Рязанский митрополит заложил камень в основание храма на площади Новаторов 5
13:28, 21 октября 2017 16 697
Северную окружную перекрыли из-за массовой аварии. Фото
9:09, 14 октября 2017 15 580
В России изменились правила получения водительских удостоверений
Все новости
Голосования

У вас есть действующий договор на обслуживание газового оборудования (плиты, котла) в квартире, доме?

Окончание опроса: 8.11.2017
Архив голосований
Форум