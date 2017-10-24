Погибшую в Доминикане россиянку похоронили на родине

Российскую туристку Наталью Бородину, которая погибла в Доминикане, похоронили на родине. Об этом во вторник, 24 октября, сообщили подписчики группы «Любимый Златоуст» «ВКонтакте».
В соцсети также отметили, что на транспортировку тела Бородиной родственники потратили 20 тысяч долларов, а опекуном 11-летнего сына женщины станет ее сестра.
Напомним, россиянка скончалась в больнице из-за открытого перелома черепа, который она получила при столкновении с дорожным знаком. Бородина
В Златоусте прошли похороны погибшей в Доминикане девушки https://t.co/VNR0gwtOeD pic.twitter.com/QvJmZG4YuK— Любимый Златоуст (@L_Zlatoyst) 24 октября 2017 г.