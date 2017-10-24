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19:48, 24 октября 2017 246
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Погибшую в Доминикане россиянку похоронили на родине

Погибшую в Доминикане россиянку похоронили на родине

Российскую туристку Наталью Бородину, которая погибла в Доминикане, похоронили на родине. Об этом во вторник, 24 октября, сообщили подписчики группы «Любимый Златоуст» «ВКонтакте».

В соцсети также отметили, что на транспортировку тела Бородиной родственники потратили 20 тысяч долларов, а опекуном 11-летнего сына женщины станет ее сестра.

Напомним, россиянка скончалась в больнице из-за открытого перелома черепа, который она получила при столкновении с дорожным знаком. Бородина ехала полуголой в машине, высунувшись из окна.


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