Петербургские подростки снимали на камеру смерть друга. Видео

В пятницу, 20 октября, в подъезде дома на улице Красных Командиров в городе Волосово Лененградской области, обнаружили труп 17-летнего юноши. Выяснилось, молодой человек вместе с друзьями дышал природным газом из баллончика.
По предварительной версии, юноше стало плохо, он упал и скончался. При этом его товарищи снимали происходящее на телефон и смеялись.
Когда подростки поняли, что происходит, они вызвали «скорую», однако было поздно.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи проводят проверку.
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