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8:32, 24 октября 2017 1 398
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Гидрометцентр пообещал россиянам неоднородную зиму 1

Гидрометцентр пообещал россиянам неоднородную зиму

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зима ожидается по температуре близкой к норме. Об этом он рассказал на пресс-конференции в понедельник, 23 октября, передает «Интерфакс».

«Зима в целом на территории России ожидается около или выше нормы. Но вывод таков: она будет неоднородной», — отметил Вильфанд.

По его словам, если усреднить прогнозируемые температурные значения в предстоящий зимний период, сумма окажется около или выше нормы.

Метеоролог подчеркнул, что будут и периоды сильных похолоданий, и периоды потеплений.

«Ожидаются периоды со значительными похолоданиями и со значительными потеплениями, когда мы говорим „нормальный прогноз“, можно о нем говорить как о „средней температуре по больнице“. Будут большие колебания, есть амплитуда», — сказал глава Гидрометцентра.

Также он добавил, что пока метеорологи не могут предсказывать, сколько снега будет предстоящей зимой.

«Таких прогнозов не могут дать метеорологи ни в нашей стране, ни за рубежом», — сказал руководитель Гидрометцентра.


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