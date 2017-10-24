Гидрометцентр пообещал россиянам неоднородную зиму

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зима ожидается по температуре близкой к норме. Об этом он рассказал на пресс-конференции в понедельник, 23 октября, передает «
«Зима в целом на территории России ожидается около или выше нормы. Но вывод таков: она будет неоднородной», — отметил Вильфанд.
По его словам, если усреднить прогнозируемые температурные значения в предстоящий зимний период, сумма окажется около или выше нормы.
Метеоролог подчеркнул, что будут и периоды сильных похолоданий, и периоды потеплений.
«Ожидаются периоды со значительными похолоданиями и со значительными потеплениями, когда мы говорим „нормальный прогноз“, можно о нем говорить как о „средней температуре по больнице“. Будут большие колебания, есть амплитуда», — сказал глава Гидрометцентра.
Также он добавил, что пока метеорологи не могут предсказывать, сколько снега будет предстоящей зимой.
«Таких прогнозов не могут дать метеорологи ни в нашей стране, ни за рубежом», — сказал руководитель Гидрометцентра.