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21:32, 24 октября 2017 151
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Эксперты назвали самый пересматриваемый фильм

Эксперты назвали самый пересматриваемый фильм

Эксперты портала Ranker провел опрос среди пользователей и составил список фильмов, которые они пересматривают чаще всего. Первой в рейтинге оказалась картина Роберта Земекиса «Назад в будущее», со ссылкой на результаты исследования передает Regnum.

Второй по популярности оказалась франшиза «Властелин колец», на третьем месте «Парк юрского периода».

Кроме того, в список часто пересматриваемых фильмов вошли «Звездные войны», «Форрест Гамп», «Один дома» и «Терминатор-2: Судный день».

Из современных картин пользователи отметили «Темного рыцаря» Кристофера Нолана. Также в мировой рейтинг вошли советские фильмы Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая.


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