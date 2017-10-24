Эксперты назвали самый пересматриваемый фильм

Эксперты портала Ranker провел опрос среди пользователей и составил список фильмов, которые они пересматривают чаще всего. Первой в рейтинге оказалась картина Роберта Земекиса «Назад в будущее», со ссылкой на результаты исследования передает
Второй по популярности оказалась франшиза «Властелин колец», на третьем месте «Парк юрского периода».
Кроме того, в список часто пересматриваемых фильмов вошли «Звездные войны», «Форрест Гамп», «Один дома» и «Терминатор-2: Судный день».
Из современных картин пользователи отметили «Темного рыцаря» Кристофера Нолана. Также в мировой рейтинг вошли советские фильмы Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая.