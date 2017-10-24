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20:09, 24 октября 2017 343
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Цены на билеты должны быть разумными — Мутко о встрече России с Аргентиной

Цены на билеты должны быть разумными — Мутко о встрече России с Аргентиной

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал предстоящий футбольный матч России и Аргентины. Товарищеская игра запланирована на 11 ноября, пишет «Газета.Ru».

«Сложно сказать сейчас насчет аншлага, но хотелось бы, конечно — все-таки первый матч на реконструированных „Лужниках“, Аргентина в соперниках, игра ожидается хорошая», — заявил Мутко.

По его словам, цены на билеты «должны быть разумными» — на уровне домашних встреч российских клубов в еврокубках. «Поэтому [цены] должны удовлетворить ожидания болельщиков, этого бы хотелось», — добавил президент РФС.


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