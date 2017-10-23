В Японии пять человек погибли из-за тайфуна «Лан»

В Японии пять человек погибли, 85 пострадали из-за тайфуна «Лан». В понедельник, 23 октября, жители префектуры Фукусима в Японии получили сообщение о срочной эвакуации, передает
Тайфун «Лан» обрушился на главный японский остров Хонсю накануне и всю ночь бушевал в Токио. При этом дожди шли несколько дней подряд, что привело к паводкам.
В городе Фукуока на 63-летнего местного жителя обрушились строительные леса, пострадавший скончался. В городе Кисивада утонула женщина, автомобиль которой сбросило в реку. Остальные погибшие стали жертвами обвалов и наводнений в различных районах.
Пострадавшие получили травмы и переломы из-за сорванных ветром рекламных щитов и веток деревьев.
«Лан» прошел над северо-восточной частью острова Хонсю, ушел в океан. Ожидается, что в течение дня он превратится в область низкого давления.