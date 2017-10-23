В коммуне Флумс в Швейцарии подросток с топором напал на прохожих. Пострадали несколько человек, передает «
В полиции кантона Санкт-Галлен рассказали, что прохожих ранил 17-летний латыш. После этого он попытался скрыться на угнанной машине, но попал в аварию. Подросток хотел сбежать и напал еще на нескольких человек на заправке. Там его, применив оружие и ранив, задержали правоохранители.
В полиции этот случай не связывают с терроризмом и считают, что подросток действовал один.
Teenager's axe rampage wounds several in Switzerland: policehttps://t.co/Leu7kO5Smr pic.twitter.com/jy8DELrai4— New Straits Times (@NST_Online) 23 октября 2017 г.