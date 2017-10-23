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10:53, 23 октября 2017 448
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В Москве на неделю закроют станцию метро «Котельники»

В Москве на неделю закроют станцию метро «Котельники»

В Москве на неделю закроют участок Таганско-Краснопресненской ветки метро, включая станцию метро «Котельники». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Рядом со станцией находится автовокзал, на который прибывают автобусы из Рязани.

Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» будут закрыты для пассажиров с 28 октября по 3 ноября из-за строительства новой линии метро.

В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 4 ноября, в 5:30 утра. Для проезда пассажиров от станций будут организованы бесплатные маршруты автобусов с минимальными интервалами движения «М1», «М2» и «М3».

Трассы следования маршрутов «М»:

  • «М1» Метро «Лермонтовский проспект» — Метро «Выхино»;
  • «М2» Метро «Жулебино» — Метро «Выхино»;
  • «М3» Метро «Котельники» — Метро «Кузьминки».

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