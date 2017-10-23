В Москве на неделю закроют станцию метро «Котельники»

В Москве на неделю закроют участок Таганско-Краснопресненской ветки метро, включая станцию метро «Котельники». Об этом сообщили на официальном
Рядом со станцией находится автовокзал, на который прибывают автобусы из Рязани.
Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» будут закрыты для пассажиров с 28 октября по 3 ноября из-за строительства новой линии метро.
В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 4 ноября, в 5:30 утра. Для проезда пассажиров от станций будут организованы бесплатные маршруты автобусов с минимальными интервалами движения «М1», «М2» и «М3».
Трассы следования маршрутов «М»:
- «М1» Метро «Лермонтовский проспект» — Метро «Выхино»;
- «М2» Метро «Жулебино» — Метро «Выхино»;
- «М3» Метро «Котельники» — Метро «Кузьминки».