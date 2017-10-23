В Чечне лейтенант Росгвардии застрелил четырех сослуживцев

В Чечне старший лейтенант Росгвардии застрелил четырех сослуживцев в воинской части. Стрелявшего ликвидировали, передает «
«По предварительной информации, сегодня около 16 часов в станице Шелковская Чеченской Республики в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России старший лейтенант смертельно ранил четверых своих сослуживцев. Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, был ликвидирован дежурным подразделением», — сообщили в департаменте.
О происшествии сообщили в военную прокуратуру и военно-следственный отдел. Проводится служебная проверка, сообщили в департаменте.
«Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия оперативно направлена группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии, в состав которой входят офицеры службы войск и безопасности военной службы, офицеры-специалисты по работе с личным составом, военные психологи. Комиссии предстоит выяснить обстоятельства и причины происшествия», — отметили в ведомстве.
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