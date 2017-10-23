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8:52, 23 октября 2017 328
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В аварии с автобусом в Ленинградской области пострадали 17 человек

В аварии с автобусом в Ленинградской области пострадали 17 человек

При столкновении автобуса Mercedes с легковой машиной Ford в Ленинградской области пострадали 17 человек. Авария произошла в воскресенье, 22 октября, примерно в 22:10 на 90-м километре дороги «Нарва», передает «РИА Новости».

После столкновения обе машины оказались в кювете. За рулем Mercedes был водитель 1963 года рождения. Он получил травмы.

«По уточненным данным, при столкновении микроавтобуса с легковушкой пострадали 17 человек, в том числе три ребенка, десять из них госпитализированы», — рассказали в региональном УГИБДД.


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