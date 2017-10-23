Умер продюсер группы AC/DC

Продюсер рок-группы AC/DC Джордж Янг умер в понедельник, 23 октября. Музыкант скончался в Австралии в возрасте 70 лет, сообщили на странице группы в
«С болью в сердце мы вынуждены объявить об уходе нашего любимого брата и учителя Джорджа Янга. Без его помощи и наставлений не было бы AC/DC», — говорится в заявлении музыкантов.
Джордж Янг — брат Малькольма и Ангуса Янгов, основателей группы AC/DC. Он выступал в качестве одного из продюсеров коллектива. Помимо этого, Янг играл на гитаре в австралийской рок-группе The Easybeats и писал тексты песен.