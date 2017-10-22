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18:44, 22 октября 2017 283
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В Москве после звонка о бомбе эвакуировали ТЦ «Европейский»

В Москве после звонка о бомбе эвакуировали ТЦ «Европейский»

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

В Москве эвакуировали ТЦ «Европейский». Людей вывели из здания после анонимного звонка в полицию о заложенной бомбе, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

С территории эвакуировали более трех тысяч человек. Торговый центр обследуют кинологи.


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