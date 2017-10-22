В Москве после звонка о бомбе эвакуировали ТЦ «Европейский»

В Москве эвакуировали ТЦ «Европейский». Людей вывели из здания после анонимного звонка в полицию о заложенной бомбе, сообщил «
С территории эвакуировали более трех тысяч человек. Торговый центр обследуют кинологи.
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Фото: © RZN.info / Иван Артеменко
В Москве эвакуировали ТЦ «Европейский». Людей вывели из здания после анонимного звонка в полицию о заложенной бомбе, сообщил «
С территории эвакуировали более трех тысяч человек. Торговый центр обследуют кинологи.
© RZN.info
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Спектакль покажут один раз в областном Театре драмы 24 октября в 19 часов.