В Минздраве рассказали о новой схеме диспансеризации населения

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала о новой схеме диспансеризации населения. По ее словам, некоторые группы населения будут проходить диспансеризацию чаще — раз в два года, передает «
«С 1 января для определенных возрастных групп это будет уже раз в два года. Бесплатно обследуются на всю группу неинфекционных заболеваний и даже факторы риска», — сказала Скворцова на полях конференции по неинфекционным заболеваниям.
Глава Минздрава отметила, что дети проходят проверки ежегодно, взрослые — раз в три года.
Ранее сообщалось, что новый порядок диспансеризации будет направлен на выявление хронических неинфекционных заболеваний, в частности рака шейки матки, рака молочной железы и колоректального рака.
Также предлагается изменить порядок прохождения детского медосмотра. Отменяются медосмотры в детских образовательных учреждениях, исследования уровня глюкозы в крови, ультразвуковые исследования сердца и флюорография легких.