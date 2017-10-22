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8:31, 22 октября 2017 812
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В Минздраве рассказали о новой схеме диспансеризации населения

В Минздраве рассказали о новой схеме диспансеризации населения

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала о новой схеме диспансеризации населения. По ее словам, некоторые группы населения будут проходить диспансеризацию чаще — раз в два года, передает «РИА Новости».

«С 1 января для определенных возрастных групп это будет уже раз в два года. Бесплатно обследуются на всю группу неинфекционных заболеваний и даже факторы риска», — сказала Скворцова на полях конференции по неинфекционным заболеваниям.

Глава Минздрава отметила, что дети проходят проверки ежегодно, взрослые — раз в три года.

Ранее сообщалось, что новый порядок диспансеризации будет направлен на выявление хронических неинфекционных заболеваний, в частности рака шейки матки, рака молочной железы и колоректального рака.

Также предлагается изменить порядок прохождения детского медосмотра. Отменяются медосмотры в детских образовательных учреждениях, исследования уровня глюкозы в крови, ультразвуковые исследования сердца и флюорография легких.


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