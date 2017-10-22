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10:45, 22 октября 2017 581
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В Минздраве опровергли сообщения об эпидемии пневмонии в регионах

В Минздраве опровергли сообщения об эпидемии пневмонии в регионах

Минздрав России рассказал о росте заболеваемости органов дыхания в регионах. Но в ведомстве отметили, что называть это «эпидемией пневмонии» нельзя, передает ТАСС.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что в ряде регионов отмечалась повышенная заболеваемость пневмонией. Сообщалось также, что в некоторых областях были достигнуты пороговые показатели эпидемии пневмонии.

«В ряде регионов фиксируется рост числа заболеваний органов дыхания (в прессе часто обобщенно называется „пневмония“), но ни о какой эпидемии говорить нельзя: рост числа случаев фиксируется в пределах прогнозируемых значений, а тяжесть заболевания соответствует типичному течению», — сообщили в пресс-службе ведомства.


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