В Минздраве опровергли сообщения об эпидемии пневмонии в регионах

Минздрав России рассказал о росте заболеваемости органов дыхания в регионах. Но в ведомстве отметили, что называть это «эпидемией пневмонии» нельзя, передает
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что в ряде регионов отмечалась повышенная заболеваемость пневмонией. Сообщалось также, что в некоторых областях были достигнуты пороговые показатели эпидемии пневмонии.
«В ряде регионов фиксируется рост числа заболеваний органов дыхания (в прессе часто обобщенно называется „пневмония“), но ни о какой эпидемии говорить нельзя: рост числа случаев фиксируется в пределах прогнозируемых значений, а тяжесть заболевания соответствует типичному течению», — сообщили в пресс-службе ведомства.