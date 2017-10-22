Познер ответил анекдотом на новости о своей поддержке Собчак

Владимир Познер прокомментировал в своем
«Вспоминается анекдот о том как Рабинович говорит Финкельштейну: „Ты слышал, что Циперович выиграл пять тысяч рублей в покер?“. На что Финкельштейн отвечает: „Не в покер, а на скачках, не пять тысяч рублей, а сто, и не выиграл, а проиграл, а так все правильно“», — сказал Познер.
Он отметил, что не поддерживает кандидатуру Собчак в президенты, но считает, что ее участие в выборах в качестве «кандидата против всех», позволит выразить свою позицию гражданам, которых не устраивают остальные участники плебисцита.
«То есть, собой она возвращает в выборы графу, которую отменили в 2006 году. А графа полезная, потому что она даёт нам, избирателям, возможность проголосовать, выразив своё недовольство по поводу того, что нет среди баллотирующихся ни одного кандидата, который устраивал бы нас. И она, эта графа, позволяет делать выводы о том, сколько таких неудовлетворенных избирателей в нашей стране», — заявил телеведущий.
Накануне Познер на своем
На безрыбье и рак рыба. Вспомнил эту поговорку, с удивлением увидев, какой новостной переполох случился в связи с тем, что я написал о Ксении Собчак, точнее, о её решении баллотироваться в президенты РФ. “Познер поддержал Собчак!” гласили сообщения. При отсутствии значимых новостей, и это новость. Вспоминается анекдот о том как Рабинович говорит Финкельштейну: "Ты слышал, что Циперович выиграл пять тысяч рублей в покер?”. На что Финкельштейн отвечает: “Не в покер, а на скачках, не пять тысяч рублей, а сто, и не выиграл, а проиграл, а так всё правильно”. Я это к тому, что я вовсе не поддержал и не поддерживаю кандидатуру Ксении Собчак в президенты России, что, на мой взгляд, очевидно вытекало из того, что я написал в ответ на вопрос одного из моих зрителей. Но, поскольку не всем это было понятно, не говоря о том, что теперь живо будут обсуждать то, что “Познер поддерживает Собчак”, я постараюсь внести полную ясность. Итак: То, что Владимир Владимирович Путин победит на предстоящих выборах, не вызывает сомнений (равно как и то, что он будет баллотироваться). То, что вечные лузеры на этих выборах - г.г. Зюганов, Жириновский и Миронов - вновь потерпят поражение, тоже не вызывает сомнений. Говоря просто, это выборы, результат которых заранее известен. Нет ни малейшей интриги. И вдруг возникает Ксения Анатольевна Собчак. Понятно, что её шансы точно такие же, как у Зюганова-Жириновского-Миронова, если не меньше. Но в отличие от этой славной троицы, Собчак предлагает альтернативу: голосуя за меня, говорит она, вы голосуете за кандидата “против всех”. То есть, собой она возвращает в выборы графу, которую отменили в 2006 году. А графа полезная, потому что она даёт нам, избирателям, возможность проголосовать, выразив своё недовольство по поводу того, что нет среди баллотирующихся ни одного кандидата, который устраивал бы нас. И она, эта графа, позволяет делать выводы о том, сколько таких неудовлетворенных избирателей в нашей стране. И власти следовало бы это знать. Так вот, я поддерживаю возвращение возможности проголосовать “против всех”; в данном случае, эту возможность возвращает Ксения Собчак. Понятно? #познер #собчак