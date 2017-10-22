Познер ответил анекдотом на новости о своей поддержке Собчак

Владимир Познер прокомментировал в своем Instagram сообщения СМИ о поддержке им возможного участия Ксении Собчак в президентских выборах 2018 года.

«Вспоминается анекдот о том как Рабинович говорит Финкельштейну: „Ты слышал, что Циперович выиграл пять тысяч рублей в покер?“. На что Финкельштейн отвечает: „Не в покер, а на скачках, не пять тысяч рублей, а сто, и не выиграл, а проиграл, а так все правильно“», — сказал Познер.

Он отметил, что не поддерживает кандидатуру Собчак в президенты, но считает, что ее участие в выборах в качестве «кандидата против всех», позволит выразить свою позицию гражданам, которых не устраивают остальные участники плебисцита.

«То есть, собой она возвращает в выборы графу, которую отменили в 2006 году. А графа полезная, потому что она даёт нам, избирателям, возможность проголосовать, выразив своё недовольство по поводу того, что нет среди баллотирующихся ни одного кандидата, который устраивал бы нас. И она, эта графа, позволяет делать выводы о том, сколько таких неудовлетворенных избирателей в нашей стране», — заявил телеведущий.