Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:27, 22 октября 2017 543
 0    0

Познер ответил анекдотом на новости о своей поддержке Собчак

Познер ответил анекдотом на новости о своей поддержке Собчак

Владимир Познер прокомментировал в своем Instagram сообщения СМИ о поддержке им возможного участия Ксении Собчак в президентских выборах 2018 года.

«Вспоминается анекдот о том как Рабинович говорит Финкельштейну: „Ты слышал, что Циперович выиграл пять тысяч рублей в покер?“. На что Финкельштейн отвечает: „Не в покер, а на скачках, не пять тысяч рублей, а сто, и не выиграл, а проиграл, а так все правильно“», — сказал Познер.

Он отметил, что не поддерживает кандидатуру Собчак в президенты, но считает, что ее участие в выборах в качестве «кандидата против всех», позволит выразить свою позицию гражданам, которых не устраивают остальные участники плебисцита.

«То есть, собой она возвращает в выборы графу, которую отменили в 2006 году. А графа полезная, потому что она даёт нам, избирателям, возможность проголосовать, выразив своё недовольство по поводу того, что нет среди баллотирующихся ни одного кандидата, который устраивал бы нас. И она, эта графа, позволяет делать выводы о том, сколько таких неудовлетворенных избирателей в нашей стране», — заявил телеведущий.

Накануне Познер на своем сайте прокомментировал выдвижение Ксении Собчак в президенты. «Я поддерживаю ее и призываю всех, кто считают, что и в самом деле не за кого голосовать, проголосовать за кандидата „против всех“», — говорилось в сообщении.


На безрыбье и рак рыба. Вспомнил эту поговорку, с удивлением увидев, какой новостной переполох случился в связи с тем, что я написал о Ксении Собчак, точнее, о её решении баллотироваться в президенты РФ. “Познер поддержал Собчак!” гласили сообщения. При отсутствии значимых новостей, и это новость. Вспоминается анекдот о том как Рабинович говорит Финкельштейну: "Ты слышал, что Циперович выиграл пять тысяч рублей в покер?”. На что Финкельштейн отвечает: “Не в покер, а на скачках, не пять тысяч рублей, а сто, и не выиграл, а проиграл, а так всё правильно”. Я это к тому, что я вовсе не поддержал и не поддерживаю кандидатуру Ксении Собчак в президенты России, что, на мой взгляд, очевидно вытекало из того, что я написал в ответ на вопрос одного из моих зрителей. Но, поскольку не всем это было понятно, не говоря о том, что теперь живо будут обсуждать то, что “Познер поддерживает Собчак”, я постараюсь внести полную ясность. Итак: То, что Владимир Владимирович Путин победит на предстоящих выборах, не вызывает сомнений (равно как и то, что он будет баллотироваться). То, что вечные лузеры на этих выборах - г.г. Зюганов, Жириновский и Миронов - вновь потерпят поражение, тоже не вызывает сомнений. Говоря просто, это выборы, результат которых заранее известен. Нет ни малейшей интриги. И вдруг возникает Ксения Анатольевна Собчак. Понятно, что её шансы точно такие же, как у Зюганова-Жириновского-Миронова, если не меньше. Но в отличие от этой славной троицы, Собчак предлагает альтернативу: голосуя за меня, говорит она, вы голосуете за кандидата “против всех”. То есть, собой она возвращает в выборы графу, которую отменили в 2006 году. А графа полезная, потому что она даёт нам, избирателям, возможность проголосовать, выразив своё недовольство по поводу того, что нет среди баллотирующихся ни одного кандидата, который устраивал бы нас. И она, эта графа, позволяет делать выводы о том, сколько таких неудовлетворенных избирателей в нашей стране. И власти следовало бы это знать. Так вот, я поддерживаю возвращение возможности проголосовать “против всех”; в данном случае, эту возможность возвращает Ксения Собчак. Понятно? #познер #собчак

Публикация от Познер Online (@pozneronline)

© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
17:27, 22 октября 2017
Познер ответил анекдотом на новости о своей поддержке Собчак
15:39, 22 октября 2017
Парламент Каталонии может на следующей неделе объявить о выходе из Испании
18:17, 21 октября 2017
Путин назвал технологию, которая окажется «страшнее атомной бомбы»
15:35, 20 октября 2017
«Единая Россия» поддержала инициативу президента о финансировании АПК 1
14:33, 20 октября 2017
Период безвластия в Рязани ограничат полугодом
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
«Неизвестный Майоров». В драмтеатре готовятся показать спектакль о самом популярном рязанском телеведущем

«Неизвестный Майоров». В драмтеатре готовятся показать спектакль о самом популярном рязанском телеведущем

Спектакль покажут один раз в областном Театре драмы 24 октября в 19 часов.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:12, 9 октября 2017 35 865
В массовой аварии под Рязанью пострадал шестилетний ребенок 1
19:50, 9 октября 2017 24 090
Строящийся храм в Песочне будет двадцатиэтажным. Фоторепортаж 11
13:34, 14 октября 2017 20 216
В аварии на улице Фирсова пострадал ребенок. Фото
16:45, 14 октября 2017 17 066
Рязанский митрополит заложил камень в основание храма на площади Новаторов 5
9:09, 14 октября 2017 15 026
В России изменились правила получения водительских удостоверений
Все новости
Форум