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12:43, 22 октября 2017 124
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Под Челябинском пять человек погибли в аварии двух легковушек

Под Челябинском пять человек погибли в аварии двух легковушек

В ночь на воскресенье, 22 октября, под Челябинском произошла авария, в которой погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщается, что столкнулись Kia Ceed и ВАЗ-21074. В результате ДТП водитель иномарки 1992 года рождения, а также пассажиры отечественного автомобиля — мужчина, 1982 года рождения, и две женщины, 1985 и 1993 годов рождения, погибли на месте аварии.

Водителя ВАЗа и еще одного его пассажира, 1976 годов рождения, с травмами госпитализировали в районную больницу. Водитель скончался в медицинском учреждении.

Все обстоятельства аварии выясняются.


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