Под Челябинском пять человек погибли в аварии двух легковушек

В ночь на воскресенье, 22 октября, под Челябинском произошла авария, в которой погибли пять человек. Об этом сообщила
Сообщается, что столкнулись Kia Ceed и ВАЗ-21074. В результате ДТП водитель иномарки 1992 года рождения, а также пассажиры отечественного автомобиля — мужчина, 1982 года рождения, и две женщины, 1985 и 1993 годов рождения, погибли на месте аварии.
Водителя ВАЗа и еще одного его пассажира, 1976 годов рождения, с травмами госпитализировали в районную больницу. Водитель скончался в медицинском учреждении.
Все обстоятельства аварии выясняются.