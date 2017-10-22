Парламент Каталонии может на следующей неделе объявить о выходе из Испании

Парламент Каталонии может в одностороннем порядке объявить о независимости от Испании 27 октября, передает
По их информации, руководство автономии решило на следующей неделе объявить о выходе из состава королевства после того, как председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил, что запускает 155 статью конституции, которая ранее никогда не применялась. При помощи нее Мадрид собирается снять с должностей членов правительства Каталонии и провести выборы в автономии.
Напомним, референдум об отделении Каталонии прошел 1 октября. 90% проголосовавших высказались за независимость автономии. При этом в Мадриде не признали плебисцит законным, а испанская полиция всячески препятствовала его проведению.