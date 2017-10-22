Американские эксперты назвали самые ненадежные автомобили

Американские эксперты опубликовали список десяти самых ненадежных моделей автомобилей. Рейтинг основали на отчетах владельцев машин о неполадках, пишет
Всего исследование включает информацию 640 тысяч автовладельцев. В список попал Chevrolet Camaro, в котором проблемными назвали трансмиссию, электрику и привод. Также ненадежным назвали Mercedes-Benz GLC из-за тормозов, рулевого управления и подвески. На третьем месте — Jaguar F-Pace, который обозначили проблемным из-за трансмиссии и электрики, а также обратили внимание на посторонние шумы в салоне.
Эксперты отметили, что владельцев могут разочаровать внедорожники GMC Acadia. По словам исследователей, могут возникнуть проблемы с приводом, силовой установкой и электрикой.
В хэтчбеке Fiat 500 неприятности также могут принести электрика, силовая установка и тормоза, а в Ford Focus — трансмиссия и привод.
У владельцев Ford Fiesta могут возникнуть проблемы из-за сломавшейся климатической системы или трансмиссии. Volvo XC90 назвали ненадежным из-за электрики и силовой установка, в Cadillac Escalade могут возникнуть неприятности с «климатом» и коробкой передач.
В список также попал электрический кроссовер Tesla Model X.
Специалисты усомнились в надежности из-за качества сборки электрокара, покраски и отделки, а также в системе климат-контроля.
Ранее издание
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