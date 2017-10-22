Англичанин сделал девушке предложение, испугавшись погибнуть в авиакатастрофе

Лондонский адвокат Крис Джин сделал девушке предложение, испугавшись погибнуть в авиакатастрофе, передает «
Изначально молодой человек планировал сделать предложение на курорте, куда направлялась пара, но понял, что они могут не долететь: самолет начал резко терять высоту, выпали кислородные маски.
Пока испуганные пассажиры кричали, а бортпроводники бегали по салону и требовали пристегнуть ремни, Крис предложил предложил своей возлюбленной Кейси выйти за него замуж. «К счастью, она согласилась. Мы подтвердили наше решение еще раз, уже на земле», — рассказал журналистам мужчина.
В итоге лайнер, летевший из Австралии на остров Бали вынужденно сел в аэропорту Перта. В авиакомпании объяснили произошедшее техническими неполадками.