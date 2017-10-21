Многодетным семьям могут разрешить парковаться на местах для инвалидов

В Госдуме предложили позволить многодетным семьям занимать парковочные места для инвалидов. Соответствующий законопроект намерены внести на рассмотрение в ближайшее время, передает «
Кроме того, сообщается о возможном введении опознавательного знака «Многодетная семья».
«Депутаты пояснили, что часто многодетные семьи жалуются на отсутствие возможности припарковаться вблизи социально значимых объектов и крупных торговых центров, при этом, как правило, парковочные места для инвалидов пустуют», — говорится в сообщении.