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12:02, 21 октября 2017 881
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Многодетным семьям могут разрешить парковаться на местах для инвалидов

Многодетным семьям могут разрешить парковаться на местах для инвалидов

В Госдуме предложили позволить многодетным семьям занимать парковочные места для инвалидов. Соответствующий законопроект намерены внести на рассмотрение в ближайшее время, передает «RT».

Кроме того, сообщается о возможном введении опознавательного знака «Многодетная семья».

«Депутаты пояснили, что часто многодетные семьи жалуются на отсутствие возможности припарковаться вблизи социально значимых объектов и крупных торговых центров, при этом, как правило, парковочные места для инвалидов пустуют», — говорится в сообщении.


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