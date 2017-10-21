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19:04, 21 октября 2017 251
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Toyota возглавила рейтинг самых надежных автомобилей 2017 года

Toyota возглавила рейтинг самых надежных автомобилей 2017 года

Автомобили Toyota получили звание самых надежных в 2017 году. Рейтинг опубликовало американское издание Consumer Reports, которое специализируется на потребительской информации.

Журналисты опросили около 400 тысяч автолюбителей, которые рассказали о проблемах с их машинами.

Согласно результатам исследования, марка Toyota признана самой надежной. Она опередила лидировавший до этого свой же премиальный суббренд Lexus. Самой надежной моделью на рынке США признали новый корейский «паркетник» Kia Niro. Благодаря этому, Kia поднялась на две строчки в таблице и заняла третье место.

В топ-10 также вошли Audi, BMW, Subaru, Infiniti, Buick, Honda и Hyundai. Среди моделей, кроме Kia Niro, в десятку попали Subaru BRZ, Toyota 86, Lexus ES и GS, Audi Q3, Toyota RAV4, Lexus IS, Toyota Prius V и C, а также Infiniti Q70.

Марки Infiniti, Cadillac, Ram, Jeep и Fiat оказались и в самом конце списка надежных.

Фото с сайта Toyota


© RZN.info

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