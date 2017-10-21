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20:36, 21 октября 2017 4 314
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Синоптики назвали дату начала снежного сезона в Центральной России

Синоптики назвали дату начала снежного сезона в Центральной России

В Москве и в Московской области 27 октября выпадет снег, «который уже не будет таять». Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, передает РБК.

«Существенные осадки и снежный покров, который уже не будет таять, ожидаются в ночь со среды на четверг», — уточнил Варакин. По его словам, тогда же температура воздуха составит минус 2, а в области — до минус 4.

«До конца следующей недели тепла не ждем», — отметил он.

По словам Варакина, в столице и в Московской области в субботу, 21 октября, временами ожидаются «отдельные снежные „заряды“ или снежная крупа, характерные для тыловой части циклона».

«Основные осадки восточнее — Кировская область, Нижегородская, Пермский край. „Заряды“ разрознены, и снег тает, ​ поскольку температурный фон положительный в течение дня до плюс 3 градусов, по области — от 1 до 3 градусов, а почва еще не промерзла», пояснил начальник Росгидромета. «Вечером и ночью ждем понижение температуры», — подчеркнул он. Как отметил Варакин, снежные «заряды» могут вызвать слабую гололедицу на дорогах в субботу и воскресенье, 21 и 22 октября.

«В воскресенье, 22 октября, преимущественно без осадков. В центре Москвы до МКАДа температура будет положительная», — рассказал начальник Росгидромета.

Напомним, в субботу, 21 октября, в Рязанской области выпал первый снег.


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