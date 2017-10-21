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18:17, 21 октября 2017 277
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Путин назвал технологию, которая окажется «страшнее атомной бомбы»

Путин назвал технологию, которая окажется «страшнее атомной бомбы»

Владимир Путин считает, что страшнее ядерной бомбы для человечества может стать способность изменять генетический код человека. Об этом президент высказался на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов, передает «РИА Новости».

По словам главы государства, генная инженерия может предоставить возможности в областях фармакологии, изменения человеческого кода, если человек страдает генетическими заболеваниями.

«Можно практически представить, что человек может создавать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, это может быть гениальный музыкант, но может быть и военный — человек, который может воевать без страха, и без чувства сострадания, и сожаления, и без боли», — сказал президент.

«Вы понимаете, человечество может вступить — и, скорее всего, вступит в ближайшее время — в очень сложный и ответственный период своего развития и существования. И вот то, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы», — подчеркнул он.

По мнению Путина новые технологии нужно широко использовать, но человечество не должно забывать о нравственности и морали, поскольку их отсутствие может привести к разрушению человека.


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