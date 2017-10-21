Путин назвал технологию, которая окажется «страшнее атомной бомбы»

Владимир Путин считает, что страшнее ядерной бомбы для человечества может стать способность изменять генетический код человека. Об этом президент высказался на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов, передает «
По словам главы государства, генная инженерия может предоставить возможности в областях фармакологии, изменения человеческого кода, если человек страдает генетическими заболеваниями.
«Можно практически представить, что человек может создавать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, это может быть гениальный музыкант, но может быть и военный — человек, который может воевать без страха, и без чувства сострадания, и сожаления, и без боли», — сказал президент.
«Вы понимаете, человечество может вступить — и, скорее всего, вступит в ближайшее время — в очень сложный и ответственный период своего развития и существования. И вот то, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы», — подчеркнул он.
По мнению Путина новые технологии нужно широко использовать, но человечество не должно забывать о нравственности и морали, поскольку их отсутствие может привести к разрушению человека.