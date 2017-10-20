В Россию вернутся турецкие баклажаны и гранаты

Александр Ткачев, министр сельского хозяйства РФ, объявил о том, что Россия с 30 октября откроет ввоз баклажанов и гранатов из Турции, передает «
Овощи и фрукты в Россию будут поставлять 27 турецких фирм. Объем поставок гранатов составит 10-15 тысяч тонн в год (около 30% от объема общего импорта этих фруктов), баклажанов — 2-3 тысячи в год (около 10% от общего импорта).
До введения продуктового эмбарго Турция поставляла в Россию порядка 50 тысяч тонн гранатов и пять тысяч тонн баклажанов. Ранее стало известно о возвращении в Россию турецких томатов.
Их поставки возобновятся с 1 декабря. В 2016 году Россия запретила ввоз турецких овощей и фруктов. Эмбарго было наложено, после того как на турецко-сирийской границе сбили российский самолет Су-24.