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18:37, 20 октября 2017 1 496
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В Польше мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра 1

В Польше мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра

На юго-востоке Польши мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра. Один человек погиб, еще восемь получили ранения, передает «РИА Новости».

Мужчина напал на посетителей торгового центра «VIVO!"в Сталева-Воле Прикарпатского воеводства. Он зашел в здание и начал наносить людям удары ножом.

Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали. Правоохранители выясняют мотивы нападения и все подробности произошедшего.

Известно, что мужчина был трезв, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Расследование происшествия взяла под контроль премьер-министр Беата Шидло.


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Рязанские производители молочной продукции идут напрямую к потребителям

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