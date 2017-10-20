В Польше мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра

На юго-востоке Польши мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра. Один человек погиб, еще восемь получили ранения, передает «
Мужчина напал на посетителей торгового центра «VIVO!"в Сталева-Воле Прикарпатского воеводства. Он зашел в здание и начал наносить людям удары ножом.
Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Нападавшего задержали. Правоохранители выясняют мотивы нападения и все подробности произошедшего.
Известно, что мужчина был трезв, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Расследование происшествия взяла под контроль премьер-министр Беата Шидло.