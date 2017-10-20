В Австралии закрылся последний автомобильный завод

Единственный действующий в Австралии автомобильный концерн Holden объявил о закрытии, передает
На предприятии работали около 900 рабочих. Последним автомобилем, сошедшим с конвейера завода, стал красный седан Commodore V8.
Помимо Holden, автомобили в Австралии до недавнего времени производили концерны Toyota и Ford, но все они приняли решение остановить деятельность в стране из-за роста стоимости производства. Кроме того, на это решение повлияли высокий обменный курс австралийского доллара и высокая конкуренция иностранных компаний.