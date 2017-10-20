Ургант снял пародию на ролик Собчак о выдвижении в президенты

Телеведущий Иван Ургант снял пародию на ролик Ксении Собчак, в котором она заявила о том, что собирается выставить кандидатуру на выборах президента России в 2018 году. Видео появилось на YouTube.
В двухминутном ролике Ургант предстает в образе Собчак, на нем надеты парик, очки и светлая рубашка. В шуточной манере ведущий представляет себя: «Меня зовут Иван Ургант, мне 36 лет, хотя по-настоящему мне 35 лет. Но, с другой стороны, мне 36».
В конце ролика Ургант призывает зрителей голосовать за певца Стаса Пьеху. На экране появляется бюллетень с именем телеведущего и звучит голос за кадром: «Иван Ургант. Против всех, да не всех!».
Напомним, Ксения Собчак