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10:47, 20 октября 2017 449

Президент Сбербанка Герман Греф назвал передовые технологии будущего

Президент Сбербанка Герман Греф назвал передовые технологии будущего

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф назвал самые перспективные направления на ближайшие 5-10 лет. По его мнению, это искусственный интеллект, блокчейн, робототехника и квантовые компьютерные технологии.

«Если говорить о Сбербанке, то это три технологии. Номер один — это искусственный интеллект, который сегодня является уже доминирующей технологией. Второе — это, конечно, технология блокчейн — наше будущее. И третья технология — робототехника. Если говорить о государстве, то я бы, помимо названных трех, поставил во главу угла квантовые технологии — квантовый компьютинг и все, что связано с квантовыми сенсорами, с квантовой криптозащитой», — сказал он.

Кроме того, Герман Греф прокомментировал вступление Сбербанка в некоммерческий альянс Enterprise Ethereum Alliance (EEA).

«Мы считаем платформу Ethereum одной из самых продвинутых для использования прикладных задач технологии блокчейн, — подчеркнул он. — Мы хотим участвовать в развитии самой технологии, ее различных возможностей и имплементации этих возможностей в России».

«Эта технология может радикально изменить наш сектор. Блокчейн позволяет обойтись без централизованной платформы. Поэтому это будет иметь очень серьезное воздействие на конфигурацию нашего бизнеса, на технологическую оболочку и на саму бизнес-модель», — добавил Герман Греф.

Сбербанк стал первым российским банком в составе Enterprise Ethereum Alliance.

EEA создан в феврале 2017 года для поиска возможностей применения технологии блокчейн на платформе Ethereum в реальном бизнесе. Альянс объединяет крупнейшие международные компании, такие как CME Group, Credit Swiss, DTCC, ING, JPMorgan, Santander, UBS, Accenture, Deloitte, Intel, Microsoft. В альянс также входят успешные технологичные стартапы и научно-исследовательские организации. EEA создаёт инновационные технологии, которые обеспечат компаниям новый уровень конфиденциальности данных, надёжности и масштабируемости операций.


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