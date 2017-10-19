В Штатах трехлетняя девочка утонула в контейнере с жиром. Это произошло во время игры со сверстниками, пишет
В субботу, 14 октября, Сэйди Грейс Эндрюс играла со своими братьями и сестрами рядом с кафе Bruster’s Ice Cream в городе Оберн штата Алабама. Она случайно наступила на незакрепленную крышку контейнера с жиром и провалилась вниз.
Сэйди нашли спустя десять минут. Очевидцы пытались ее реанимировать, однако ничего не получилось. Как оказалось, родители девочки — постоянные посетители этого заведения. Полиция рассматривает случившееся как несчастный случай.
Фото с сайта