В пятницу вступят в силу измененные правила работы ДПС

В пятницу, 20 октября, в силу вступят измененные правила работы ДПС. Прошлый регламент при этом будет отменен, пишет « Комерсантъ ».

Теперь автоинспекторы не будут выдавать справок о ДТП. При этом в ГИБДД считают, что проблем со страховщиками возникать не должно — после аварии пострадавший водитель получит на руки копию протокола или копию постановления по делу об административном правонарушении. Эти документы содержат необходимую для страховой компании информацию.

Также, согласно новым правилам, автоматические камеры будут появляться в зонах, где скорость ограничена временными знаками желтого цвета. А сотрудники ДПС получат право останавливать машины для проверки документов в любом месте дороги, не только на постах.

Ряд нововведений связан и с общением инспектора с водителем. Если в старом регламенте было требование передавать документы без обложки, то с 20 октября добавляется новое правило — документы нужно передавать без «удерживающих устройств». Речь идет о случаях, когда водители присоединяют к документам цепь и не дают унести их в патрульную машину.

Кроме того, сотрудники ГИБДД должны будут исключить из своей речи высказывания «дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений». Автоинспектор не должен быть грубым, заносчивым, делать «предвзятые замечания», допускать «оскорбительные выражения или реплики», а также действия, «провоцирующие противоправное поведение».

В ГИБДД также отметили, что снимать на камеру действия инспектора законом не запрещено. Однако правоохранитель может потребовать прекратить съемку, если это мешает его работе на месте аварии или если в регионе введен режим контртеррористической операции. При этом сам автоинспектор имеет право снимать водителя как на рабочую камеру, так и на личный телефон.

Еще одно изменение правил связано с медицинским освидетельствованием автовладельца. Теперь сотрудники ДПС обязаны возвращать водителей к их машинам не только из больницы, но и с поста, где также часто проводят алкотест.