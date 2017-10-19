В Кремле опровергли причастность к выдвижению Собчак в президенты

В Кремле опровергли причастность к планам телеведущей Ксении Собчак участвовать в выборах президента России в 2018 году, пишет «
«Это не так», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он не смог ответить на вопрос о том, действительно ли во время недавней встречи с Собчак Владимир Путин остался не очень доволен ее планами участия в президентской гонке. «Я не присутствовал при этом разговоре», — сказал Песков.
Напомним, о намерении стать кандидатом в президенты на предстоящих в марте выборах Ксения Собчак