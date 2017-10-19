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21:11, 19 октября 2017 1 255
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В Кремле опровергли причастность к выдвижению Собчак в президенты

В Кремле опровергли причастность к выдвижению Собчак в президенты

В Кремле опровергли причастность к планам телеведущей Ксении Собчак участвовать в выборах президента России в 2018 году, пишет «Коммерсант».

«Это не так», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он не смог ответить на вопрос о том, действительно ли во время недавней встречи с Собчак Владимир Путин остался не очень доволен ее планами участия в президентской гонке. «Я не присутствовал при этом разговоре», — сказал Песков.

Напомним, о намерении стать кандидатом в президенты на предстоящих в марте выборах Ксения Собчак объявила в среду, 18 октября. Она назвала себя «кандидатом против всех» и призвала проголосовать за себя тех, кто обычно бойкотирует выборы.


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