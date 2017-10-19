В Facebook появится лента рекомендаций

В соцсети Facebook появится вторая лента для пользователей, в которой будут отображаться публикации страниц и людей, интересные пользователю, «
Впервые на новый раздел под названием Explore обратили внимание англоязычные пользователи твиттера, опубликовав скриншоты. Впоследствии в соцсети подтвердили информацию о появлении ленты рекомендаций.
«Мы начинаем внедрять дополнительную ленту популярных статей, видео и фотографий, которая автоматически подстраивается под каждого человека в зависимости от того, какой контент ему интересен», — сказал представитель Facebook.
По его словам, в появлении подобной ленты были заинтересованы сами пользователи.
Ранее СМИ сообщали, что Facebook ищет сотрудников среди госслужащих и разведчиков.