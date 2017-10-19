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9:12, 19 октября 2017 1 106
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Малахов может возглавить предвыборный штаб Собчак — СМИ 2

Малахов может возглавить предвыборный штаб Собчак — СМИ

Телеведущий и журналист Андрей Малахов может возглавить предвыборный штаб Ксении Собчак. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщил телеканал «360».

Однако официальной информации по этому поводу пока нет. Ожидается, что подробность появятся на следующей неделе.

«В свою очередь директор и помощник Малахова Алексей Миндель заявил „360“, что ничего подобного не слышал. Сам телеведущий не ответил на звонок „360“», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова отметила, что «данная информация старая и обсуждается в течение нескольких месяцев». По ее словам, «все объявлено и рассказано» будет на пресс-конференции во вторник, 24 октября.

Напомним, Собчак объявила о своем участии в президентских выборах. При этом женщина отметила, что является кандидатом «против всех». Дмитрий Песков заявил, что телеведущая не согласовала свое выдвижение на пост президента с Владимиром Путиным.

Фото журнала Hello


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