Телеведущий и журналист Андрей Малахов может возглавить предвыборный штаб Ксении Собчак. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщил телеканал «
Однако официальной информации по этому поводу пока нет. Ожидается, что подробность появятся на следующей неделе.
«В свою очередь директор и помощник Малахова Алексей Миндель заявил „360“, что ничего подобного не слышал. Сам телеведущий не ответил на звонок „360“», — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова отметила, что «данная информация старая и обсуждается в течение нескольких месяцев». По ее словам, «все объявлено и рассказано» будет на пресс-конференции во вторник, 24 октября.
Напомним, Собчак
Фото журнала Hello