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16:07, 19 октября 2017 1 749
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Ford отзовет в России почти 300 седанов Mondeo из-за проблем с тормозами

Ford отзовет в России почти 300 седанов Mondeo из-за проблем с тормозами

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) совместно с компанией «Форд Соллерс Холдинг» объявили о том, что на ремонт отзывают порядка 300 новых автомобилей Mondeo.

Причиной отзывной кампании является электронный стояночный тормоз, в котором обнаружили дефект неполного разъединения задних тормозов при начале движения.

Отмечается, что из-за этого возможен перегрев тормозных колодок и более быстрое изнашивание материалов. Также известно, что в данную отзывную кампанию попадают автомобили, проданные в период с января по сентябрь 2017 года.

Ремонт автомобилей будет проводиться для владельцев Mondeo бесплатно, и официальные дилеры заранее оповестят автолюбителей о том, что необходимо приехать в ближайший сервис, чтобы провести ремонтные работы.


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