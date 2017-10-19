Ford отзовет в России почти 300 седанов Mondeo из-за проблем с тормозами

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (
Причиной отзывной кампании является электронный стояночный тормоз, в котором обнаружили дефект неполного разъединения задних тормозов при начале движения.
Отмечается, что из-за этого возможен перегрев тормозных колодок и более быстрое изнашивание материалов. Также известно, что в данную отзывную кампанию попадают автомобили, проданные в период с января по сентябрь 2017 года.
Ремонт автомобилей будет проводиться для владельцев Mondeo бесплатно, и официальные дилеры заранее оповестят автолюбителей о том, что необходимо приехать в ближайший сервис, чтобы провести ремонтные работы.