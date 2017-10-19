Эксперты составили топ-10 самых популярных автомобилей в Москве

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Несмотря на то, что жители столичного региона могут похвастаться наибольшим количеством автомобилей премиум-класса, как и ожидалось первенство в этом рейтинге развернулась между двумя бюджетными моделями корейских автомобильных концернов Kia и Hyundai. В итоге на первом месте оказалась Kia Rio.
В Москве за первый осенний месяц успели продать 1101 автомобиль этой марки. На второе место с показателем 869 проданных экземпляров опустился Hyundai Solaris, в предыдущие два месяца уверенно удерживавший лидерство. Тройку замыкает Hyundai Creta, которых продали в количестве 665 штук.
Помимо этих машин в рейтинг попали автомобили концерна Volkswagen — Polo и Tiguan, чешской фирмы Skoda — Rapid и Octavia. Помимо них в нем присутствуют Toyota Camry, KIA Optima и Nissan X-Trail.