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9:53, 18 октября 2017 417
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WhatsApp добавил возможность делиться местоположением

WhatsApp добавил возможность делиться местоположением

Разработчики мессенджера WhatsApp запустили новую функцию — она позволяет делиться с друзьями местоположением в режиме реального времени. Об этом сообщили в блоге мессенджера, пишет «Российская газета».

«Геоданные — это простой и надежный способ сообщить, где вы находитесь. Вы можете использовать геоданные, чтобы встретиться с друзьями, сообщить, что вы в безопасности или поделиться вашим маршрутом» — говорится в сообщении.

Функция защищена сквозным шифрованием, что позволяет контролировать, с кем пользователь делится информацией и на протяжении какого времени. Юзер сможет выключить трансляцию в любой момент, либо дождаться, пока истечет время.

Разработчики объяснили, как запустить функцию: нужно открыть чат с контактом, с которым пользователь хочет поделиться, нажать «Добавить», выбрать «Место/Местоположение». Появится опция «Делиться геоданными». Далее нужно выбрать, на протяжении какого времени пользователь хочет делиться геопозицией, и нажать «Отправить».

Каждый контакт или участник чата увидит местоположение транслирующего на карте в режиме реального времени. Если сразу несколько человек делятся местоположением, то на карте отображаются они все.

Опция станет доступна в ближайшие недели на Android и iPhone.


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