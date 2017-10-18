Телеведущая Ксения Собчак не согласовывала свое выдвижение на пост президента с Владимиром Путиным. Об этом
«Ни с Путиным, ни с администрацией президента Ксения это решение не согласовывала», — заявил он.
Напомним, Собчак
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Фото: Kremlin.ru
Телеведущая Ксения Собчак не согласовывала свое выдвижение на пост президента с Владимиром Путиным. Об этом
«Ни с Путиным, ни с администрацией президента Ксения это решение не согласовывала», — заявил он.
Напомним, Собчак
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