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21:30, 18 октября 2017 2 822
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Собчак не согласовывала свою кандидатуру с президентом — Песков 3

Собчак не согласовывала свою кандидатуру с президентом — Песков

Фото: Kremlin.ru

Телеведущая Ксения Собчак не согласовывала свое выдвижение на пост президента с Владимиром Путиным. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ни с Путиным, ни с администрацией президента Ксения это решение не согласовывала», — заявил он.

Напомним, Собчак объявила о своем участии в президентских выборах. При этом женщина отметила, что является кандидатом «против всех».


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