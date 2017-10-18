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15:49, 18 октября 2017 1 481

Сбербанк вступил в некоммерческий альянс Enterprise Ethereum Alliance

Сбербанк вступил в некоммерческий альянс Enterprise Ethereum Alliance

Сбербанк вступил в некоммерческий альянс Enterprise Ethereum Alliance (EEA), став первым российским банком в составе альянса, об этом сообщили в пресс-службе банка.

EEA создан в феврале 2017 года для поиска возможностей применения технологии блокчейн на платформе Ethereum в реальном бизнесе. Альянс объединяет крупнейшие международные компании, такие как CME Group, Credit Swiss, DTCC, ING, JPMorgan, Santander, UBS, Accenture, Deloitte, Intel, Microsoft.

В альянс также входят успешные технологичные стартапы и научно-исследовательские организации. EEA создаёт инновационные технологии, которые обеспечат компаниям новый уровень конфиденциальности данных, надёжности и масштабируемости операций.

«Присоединение нашего банка к альянсу Enterprise Ethereum Alliance — важный этап в реализации технологической повестки нашего банка, который открывает для нас доступ к передовым разработкам и международной экспертизе в области технологий распределенных реестров», — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.


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