Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:42, 18 октября 2017 1 287
 0    0

Renault выпустит новый кроссовер эксклюзивно для России

Renault выпустит новый кроссовер эксклюзивно для России

Французский автопроизводитель Renault готовит к выходу три новинки в классе кроссоверов, одна из которых станет эксклюзивом для российского рынка, пишет «Экономика сегодня».

Информация о новой модели фигурировала в презентации, посвященной ближайшему будущему компании Renault. В докладе говорилось о трех новых машинах для развивающихся рынков: компактвэн для Индии, электромобиль для Китая и кроссовер С-класса.

При это подробная информация о новинках не раскрывается. По мнению автомобильных экспертов, речь идет о совершенно новой модели сегмента «С», в котором сегодня представлены такие модели, как Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Mazda CX-5.

Напомним, что на российском автомобильном рынке в настоящее время можно приобрести три кроссовера Renault: Duster, Kaptur и новый Koleos. Специалисты не исключают, что новая модель для России может быть построена на модульной платформе CMF-A, как Nissan Micra или Renault Clio.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
12:57, 20 октября 2017
Рязань выделила 56 миллионов муниципальным перевозчикам
12:54, 20 октября 2017
Из-за опиловки деревьев в Мервине отключат свет
12:27, 20 октября 2017
Рязанцы украли у «Газпрома» более трех миллионов
9:37, 20 октября 2017
В Австралии закрылся последний автомобильный завод
19:33, 19 октября 2017
В Рязани отремонтировали 33 участка городских дорог
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Рязанские производители молочной продукции идут напрямую к потребителям

Рязанские производители молочной продукции идут напрямую к потребителям

Так, молодая торговая марка «Вежливые продукты», в октябре анонсировала запуск службы доставки молочной продукции собственного производства на дом.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:12, 9 октября 2017 35 098
В массовой аварии под Рязанью пострадал шестилетний ребенок 1
13:53, 6 октября 2017 31 165
Под Рязанью открыли новый мост на федеральной трассе. Фоторепортаж
13:09, 8 октября 2017 25 032
Пять машин попали в серьезную аварию под Рязанью. Фото
19:50, 9 октября 2017 22 698
Строящийся храм в Песочне будет двадцатиэтажным. Фоторепортаж 11
13:34, 14 октября 2017 19 743
В аварии на улице Фирсова пострадал ребенок. Фото
Все новости
Голосования

Как часто вы употребляете алкоголь?

Окончание опроса: 21.10.2017
Архив голосований
Форум