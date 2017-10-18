Renault выпустит новый кроссовер эксклюзивно для России

Французский автопроизводитель Renault готовит к выходу три новинки в классе кроссоверов, одна из которых станет эксклюзивом для российского рынка, пишет «
Информация о новой модели фигурировала в презентации, посвященной ближайшему будущему компании Renault. В докладе говорилось о трех новых машинах для развивающихся рынков: компактвэн для Индии, электромобиль для Китая и кроссовер С-класса.
При это подробная информация о новинках не раскрывается. По мнению автомобильных экспертов, речь идет о совершенно новой модели сегмента «С», в котором сегодня представлены такие модели, как Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Mazda CX-5.
Напомним, что на российском автомобильном рынке в настоящее время можно приобрести три кроссовера Renault: Duster, Kaptur и новый Koleos. Специалисты не исключают, что новая модель для России может быть построена на модульной платформе CMF-A, как Nissan Micra или Renault Clio.