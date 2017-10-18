Поклонская попросила генпрокурора признать «Матильду» экстремистской. Видео

Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила признать «Матильду» экстремистской в своем видеообращении к генеральному прокурору России Юрию Чайке.
Как утверждает Поклонская, из-за «проекта „Матильда“ начались поджоги кинотеатров, машин, покушения на взрывы, призывы к сожжению людей, введение черных списков, угрозы, молитвенное стояние верующих всей России против фильма, митинги, карикатуры, постановки стриптиз-шоу, высмеивающих православных святых и верующих людей».
Генпрокуратура провела проверку и не нашла нарушений, которые могут препятствовать выходу картины в прокат.
Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях цесаревича Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Премьера запланирована на 23 октября.