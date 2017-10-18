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21:00, 18 октября 2017 2 004
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Москвич отрезал ухо бывшей жене и убил ее нового мужа 1

Москвич отрезал ухо бывшей жене и убил ее нового мужа

В Подмосковье задержали 37-летнего жителя Королева, который отрезал ухо бывшей жене и убил ее гражданского мужа. Мужчина пытался вернуть экс-супругу и их 11-летнего сына, передает Life.

Известно, что сначала беседа между 34-летней женщиной и мужчинами проходила спокойно. Однако в какой-то момент злоумышленник схватился за нож и начал наносить им удары потерпевшим.

Полицейские задержали мужчину на месте, на его лице были незначительные порезы. Женщина получила более серьезные раны, а ее граждански муж скончался на месте.

Отмечается, что ребенок в этот момент находился в школе. В настоящее время он находится у родителей матери.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Убийство».


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