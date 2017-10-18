iPhone 8 вошел в топ-5 популярных смартфонов России

Phone 8 вошел в топ-5 популярных смартфонов России. В продажу iPhone 8 поступил 29 сентября и оказался в лидерах, обогнав бюджетные устройства от компании Xiaomi, сообщает «
Проанализировав рынок специалисты портала akket составили топ-5 самых популярных смартфонов России.
Возглавил список iPhone 7, продажи которого оказались очень высокими и это связано с падением цен на него. Сейчас в России смартфон предлагают со значительными скидками.
На втором месте корейский безрамочный смартфон Samsung Galaxy S8, который очень сильно потерял в цене, его можно купить за 36 тысяч рублей.
Третье место у «непопулярного» iPhone 8 и это устройство на «сером» рынке предлагается значительно ниже рекомендованной розничной стоимости.
Четвертое и пятое место у бюджетного Xiaomi Redmi 4X и дорогого iPhone 7 Plus.