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9:37, 18 октября 2017 1 105
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iPhone 8 вошел в топ-5 популярных смартфонов России

iPhone 8 вошел в топ-5 популярных смартфонов России

Phone 8 вошел в топ-5 популярных смартфонов России. В продажу iPhone 8 поступил 29 сентября и оказался в лидерах, обогнав бюджетные устройства от компании Xiaomi, сообщает «Газета Daily».

Проанализировав рынок специалисты портала akket составили топ-5 самых популярных смартфонов России.

Возглавил список iPhone 7, продажи которого оказались очень высокими и это связано с падением цен на него. Сейчас в России смартфон предлагают со значительными скидками.

На втором месте корейский безрамочный смартфон Samsung Galaxy S8, который очень сильно потерял в цене, его можно купить за 36 тысяч рублей.

Третье место у «непопулярного» iPhone 8 и это устройство на «сером» рынке предлагается значительно ниже рекомендованной розничной стоимости.

Четвертое и пятое место у бюджетного Xiaomi Redmi 4X и дорогого iPhone 7 Plus.


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